2023/05/12 | 20:55 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كريم السيد: وزير التربية وجه بمبيت المديرين العامين في المراكز الامتحانية لحماية الاسئلة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OAgvuGfts68
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كريم السيد: وزير التربية وجه بمبيت المديرين العامين في المراكز الامتحانية لحماية الاسئلة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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