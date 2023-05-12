2023/05/12 | 21:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zB1M9ZmF_r8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || خطيب مسجد الكوفة يصعد اللهجة ضد تيارات سياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || خطيب مسجد الكوفة يصعد اللهجة ضد تيارات سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).