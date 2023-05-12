توقعات أولية مبكرة بخريف ممطر في العراق - عاجل

تشير التوقعات الأولية المبكرة، الى أمطار فوق المعدل خلال موسم الخريف المقبل في العراق.
وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"ان نموذج الطقس الموسمي التابع لوكالة NOAA الامريكية يشير لتوقعات أولية، ان بداية الموسم المطري فوق العراق وشمال شبه الجزيرة العربية (شهري 10 و 11) ستكون بداية مبكرة واعلى من المعدل العام".
وأضاف "هي توقعات أولية بعيدة، قابلة للتحديث".
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