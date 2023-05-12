بعد الجدل حول فيلم نتفلكس.. الممثلة التي لعبت دور كليوباترا تخرج عن صمتها

2023/05/12 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الممثلة البريطانية، أديل جيمس، إنها تشعر بالحزن تجاه من يشعرون بتهديد من أصحاب البشرة السمراء، وذلك في تعليقها على الانتقادات القوية التي خرجت ضد فيلمها حول الملكة المصرية "كليوباترا".

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