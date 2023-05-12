إيلون ماسك يكشف هوية الرئيسة التنفيذية لتويتر ويوضح دورها

2023/05/12 | 21:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رجل الأعمال، إيلون ماسك، تعيين ليندا ياكارينو، رئيسة تنفيذية لشركة تويتر، الجمعة، حسبما نشر عبر صفحته الرسمية على المنصة

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