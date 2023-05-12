إعلان حصة العراق في حج 2023

2023/05/12 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة الحج والعمرة، عن حصة العراق في موسم الحج للعام الجاري 2023.وقال وكيل هيأة الحج شريف جولاق في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “حصة العراق هذا العام من الحجاج يبلغ ٣٣ الفا و٦٩٠ حاجا بما فيها اقليم كردستان”.وأضاف “يُخصص من هذه الحصة ١٥% لذوي الشهداء، وباقي العدد لحجاج القرعة”.وأوضح جولاق :”تم اعتماد المتقدمين في سنوات ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وجزء من المتقدمين في العام ٢٠٢٣ اذا ما كانت هنالك شواغر او تطلب زيادة وهي جزء من الخطة المعتمدة لدى الهيئة”.

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