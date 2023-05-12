2023/05/12 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواقع عالمية: منصة 1001 تفوق جميع التوقّعات وتحقّق إنتشاراً واسعاً لندن – الزمان حققت منصة 1001، التي تدار بشراكة مع مجموعة قنوات (الشرقية)، نجاحاً كبيرأً ، وأصداء واسعة تجاوزت حدود العالم العربي لتصل إلى العديد من الدول الأجنبية ، خلال وقت قياسي.صحف ومواقع أجنبية أفردت مساحات واسعة تحدثت فيها عن الشهرة التي حققتها منصة […]

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