2023/05/12 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سومو تبلغ بوتاش التركية ببدء عمليات التحميل اليوم عبر جيهان خبير لـ (الزمان): إستئناف تصدير نفط الإقليم تتّويج لإتفاق بغداد وأربيل بغداد – قصي منذر يُستأنف العراق اليوم السبت ، تصدير النفط من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، بعد أكثر من شهر على توقفه قبل توصل بغداد وأربيل إلى تسوية بشأن الملف الشائك […]

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