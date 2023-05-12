2023/05/12 | 21:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3zxdpOeCQ84

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الامني علاء نشوع : الصدر قرر تجميد المكتب السياسي لإعادة هيكلة التنظيم مجددا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الامني علاء نشوع : الصدر قرر تجميد المكتب السياسي لإعادة هيكلة التنظيم مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).