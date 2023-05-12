2023/05/12 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، جاهزيتها للامتحانات النهائية.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “وزارة التربية استعدت ومنذ وقت مبكر للامتحانات النهائية سواء من المراحل المنهية او غير المنهية”.وأضاف ان “هذه الاستعدادات بدأت من المواعيد في وقت سابق مع اعطاء استقرار لبدء التهيأة لها من قبل الملاك والطلاب وأولياء الأمور”.وأشار الى ان “الوزارة عقدت أكثر من اجتماع لتهيأة الامتحانات وللمراحل المنتهية على وجه الخصوص من تحديد أماكن الامتحانات وعمليات نقل الأسئلة والسقوف الزمنية الخاصة بالنتائج وغيرها”.وأوضح السيد ان “اللجنة الدائمة للامتحانات لاتزال تواصل جهودها، مع اللجنة العليا بمشاركة الوزارات والتي تشكل سنويا”.

التالي

منذ 26 دقيقة

توقعات أولية مبكرة بخريف ممطر في العراق

منذ ساعة واحدة

إعلان حصة العراق في حج 2023

منذ ساعة واحدة

التجارة توضح إجراءاتها لخفض أسعار المواد بالسوق وضمان استقراره

منذ 4 ساعات

في جلسة إستثنائية طارئة ….



وزارة التربية تشدد على إتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الإمتحانات

منذ 4 ساعات

البنك المركزي يحيل المضاربين بقضايا سعر الصرف إلى المحاكم المختصة

منذ 5 ساعات

الصناعة: تطوير مشاريع جديدة في الفترة المقبلة

منذ 6 ساعات

التجارة: الموسم التسويقي يحقق نجاحات كبيرة

منذ 6 ساعات

العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية مع جورجيا

منذ 6 ساعات

التجارة: الدعم الحكومي رفع معدل تسليم الحنطة إلى 40 ألف طن يومياً

منذ 9 ساعات

الخارجية تعلن إجلاء 141 مواطناً عراقيّاً من السودان بينهم 15 سورياً وسودانيّاً

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن جاهزتها للامتحانات النهائية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن جاهزتها للامتحانات النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).