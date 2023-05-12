كشف أسباب تعطل تنفيذ مشروع توتال في العراق وموعد إنطلاقه- عاجل

2023/05/12 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت وكالة رويترز الدولية للانباء، اليوم الجمعة، عن الأسباب التي قالت انها وراء "تعطل" تنفيذ مشروع شركة توتال اينرجي الفرنسية الموقع مع العراق بقيمة 27 مليار دولار امريكي، على الرغم من حل الخلافات السابقة وموافقة الحكومة على نسبة مشاركة اقل بعشرة بالمئة من النسبة السابقة.

وأوضحت الوكالة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان الشركة الان "في طور انهاء بعض الأوراق والإجراءات الرسمية مع الحكومة العراقية قبل الشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي ستتضمن تنفيذ مشاريع طاقة وغاز جنوبي البلاد بقيمة عشرة مليارات دولار".

وأضافت انه "من المتوقع بحسب تصريحات المسؤولين في الحكومة العراقية، ان تباشر الشركة بالعمل في المشاريع التي وقعت عقودا لتنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وبمدة استثمار تصل الى 25 عاما".

يشار الى ان مشروع شركة توتال كان قد تعرض للتعطل للاعوام الماضية نتيجة لخلافات بين الحكومة والشركة حول نسبة الشراكة، حيث حاولت الحكومة العراقية الحصول على نسبة 40 بالمئة من القيمة الاستثمارية للمشروع قبل ان توافق مؤخرا على نسبة ثلاثين بالمئة فقط، وبحسب ما بينت (بغداد اليوم) في مضامين سابقة.

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