محمد بن سلمان في نهائي كأس الملك.. تفاعل على فيديو وصول ولي العهد إلى ملعب الجوهرة

2023/05/12 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل مغردون على لقطات وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى ملعب الجوهرة في مدينة جدة لحضور نهائي كأس الملك، الجمعة

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