2023/05/12 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الربيعي: تمت ازاله 120 الف طن “نفايات” من معسكر الرشيد ليصبح مدينة ترفيهية المركز الخبري الوطني.

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