الإعلام الرقمي يحذر من توثيق الحسابات الشخصية بالبريد الإلكتروني الحكومي

2023/05/12 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رصد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، قيام بعض الاشخاص بتوثيق حساباتهم على منصة تويتر باللون الرصاصي بالرغم من عدم توليهم مناصب حكومية.وبين المركز، في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

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