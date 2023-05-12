2023/05/12 | 22:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط: العراق ملتزم بقرار خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية هذا العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/12 | 22:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: العراق ملتزم بقرار خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية هذا العام) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: العراق ملتزم بقرار خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).