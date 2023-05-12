العراق يؤكد إلتزامه باتفاق (أوبك بلس) ويخسر 500 الف برميل يومياً

2023/05/12 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، التزام العراق بقرار التخفيض الطوعي للكميات المعلنة منذ مطلع نيسان الماضي ولغاية نهاية هذا العام 2023.

وقال عبد الغني في بيان لوزارة النفط تلقته (بغداد اليوم)، ان :"القرارات والاتفاقات التي تصدر عن اجتماعات (أوبك +) لاتتم الا بعد مراجعة دقيقة لتطورات أسواق النفط العالمية، ولايتردد اعضاء الدول المنتجة في اتخاذ القرارات التي تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، واستقرار الأسواق النفطية".

وعن توقعاته بشأن الخطوات التي يمكن ان تتأخذها أوبك + في اجتماعها المقبل، قال عبد الغني، ان :"(أوبك +) أعتمدت سياسة التعاطي الواقعي والمواقف الشجاعة مع متغيرات السوق النفطية وفق ماتقتضيه الظروف، وان الاتفاق الجماعي والتزام الدول المنتجة في منظمة أوبك وحلفاؤها بالاتفاقات قد اسهمت في مواجهة التحديات والظروف القاسية التي واجهت سوق النفط الخام والاقتصاد العالمي خلال الفترة المنصرمة".

وأشار وزير النفط الى "خسارة العراق لكمية (500 الف برميل) يومياً جراء إيقاف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي".

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