2023/05/12 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس ليوم غد السبت، مشيرة الى عاصفة غبارية ستضرب مناطق واسعة من غرب ووسط وجنوب العراق.

وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه "[غداد اليوم"، أن العاصفة الغبارية تبدأ من صباح السبت وتزول عند المساء، وستشمل بغداد ومناطق الانبار، وسنجار ومناطق من صلاح الدين، والاقسام الجنوبية في اربيل والسليمانية، وبعض اقسام ديالى، ومحافظات الفرات الاوسط والناصرية وميسان والبصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على موعد مع عواصف ترابية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على موعد مع عواصف ترابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).