2023/05/12 | 23:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الثقافة: نعمل على استرداد جميع القطع الأثرية واستلمنا من بريطانيا 200 ألف قطعة مؤخراً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ASgFg-NzAio
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الثقافة: نعمل على استرداد جميع القطع الأثرية واستلمنا من بريطانيا 200 ألف قطعة مؤخراً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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