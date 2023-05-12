أشخاص يستخدمون البريد الرقمي الحكومي لتوثيق الحسابات في التواصل الاجتماعي

2023/05/12 | 23:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رصد مركز الإعلام الرقمي DMC قيام بعض الاشخاص بتوثيق حساباتهم...

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