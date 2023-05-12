خبير نفطي يرجح وجود وساطة أمريكية وراء إستئناف تصدير نفط كردستان عبر تركيا

2023/05/12 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الجمعة، أن قرار استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي جاء مفاجئا.

وقال أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الشروط التركية للاستئناف قاسية وصعبة وهي على بوابة الانتخابات وهي مصيرية للحزب الحاكم في أنقرة، وبالتالي فأن قرار الاستئناف جاء مفاجئا نظرا للحالة التركية”.

وأضاف، أن “العراق في شهر نيسان كان يائسا من إعادة استئناف تصدير النفط إلى تركيا وكان يزيد من إنتاجه من الحقول الجنوبية”، لافتا الى أن “الانتاج زاد ليصل الى نحو 33 ألف برميل يوميا”.

وأشار إلى أن “هناك مساومة سياسية أو وساطة دولية من خلال الولايات المتحدة الأمريكية التي أدت لإعادة استئناف تصدير النفط”..

وفي وقت سابق، اكدت وزارة النفط ابرام شركة سومو أول عقد مع احدى الشركات العالمية المشترية لنفط اقليم كردستان، انتظارا لاستئناف التصدير قريبا.

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