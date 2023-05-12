2023/05/12 | 23:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c0RlXvk9iYo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "مظلومية" 9 محافظات في الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "مظلومية" 9 محافظات في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).