اعتقال شخص طعن طالبة داخل جامعة البصرة وحاول الهروب لكربلاء

2023/05/12 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باعتقال متهم بطعن طالبة في جامعة البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية تمكنت من اعتقال شخص اقدم على طعن طالبة داخل الحرم الجامعي في جامعة البصرة".

وأضاف أن "الاعتقال جرى خلال محاولته الهروب الى كربلاء".

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