الكويت تفرض

2023/05/12 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

فرضت السلطات الكويتية بحسب ما كشفت عنه شبكة غولف نيوز اليوم الجمعة، قيودا جديدة على حركة المسافرين من ثلاث بلدان من بينها العراق، تتعلق بنقل الأغذية وادخالها الى الكويت.

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان السلطات الكويتية قررت "منع" المواطنين العراقيين بالإضافة الى المسافرين القادمين من سوريا ولبنان، من نقل أي "أغذية ومنتجات غذائية وخصوصا المعدة منزليا" معهم الى داخل الكويت ما لم تكن من "مصدر معروف".

وأوضحت السلطات الكويتية بحسب تصريح لمدير الكمارك سامي محمود الكنداري، ان القرار يأتي على خلفية توصيات صدرت عن لجنة طبية مسؤولة عن البحث بالامراض الانتقالية بين البشر والحيوان، مشددا على ان توصيات اللجنة تحرص على منع الامراض الانتقالية التي قد تاتي من العراق الى داخل الكويت عبر الأغذية، بحسب وصفه.

المسؤول الكويتي اكد أيضا ان القرار يستثني الأغذية المعلبة من قبل جهات معروفة مختصة بإنتاج الأغذية، حيث لن يسمح للمسافرين العراقيين بنقل أي أغذية معهم من داخل العراق الى الكويت ما لم تكن معلبة وصادرة عن شركات رسمية.

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