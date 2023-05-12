2023/05/12 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، ان الحكومة تواصل اعمالها الخدمية في العديد من مناطق العاصمة بغداد على عكس السنوات الماضية، لافتا الى ان إقرار الموازنة سيفتح الباب امام انجاز مشاريع جديدة.

وقال عضو اللجنة باقر الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك مشاريع خدمية تنتظر إقرار الموازنة إضافة الى الكثير من الملفات المهمة في البلاد والتي تتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية وكذلك رواتب الموظفين والدرجات الجديدة والإجراءات الخاصة بأصحاب العقود، حيث تتوقف كلها على إقرار الموازنة”.

وأضاف ان “التحركات داخل مجلس النواب والاجتماعات القائمة من اجل تخفيض مبالغ عجز الموازنة لن تكون على حساب مشاريع الخدمات التي ينتظرها المواطن، اذ يجري العمل على تقديم المصلحة العامة للبلد”.

وبين ان “بغداد ومن خلال الأمانة والمحافظة تشهد اعمالا متواصلة في الكثير من المشاريع الخدمية، وهو ما يؤكد ان هناك تحركات باتجاه انجاز تلك المشاريع على عكس الفترات السابقة وخصوصا في مجال الطرق والمجاري”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيؤثر تخفيض عجز الموازنة على مشاريع الخدمات؟.. لجنة نيابية تُجيب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيؤثر تخفيض عجز الموازنة على مشاريع الخدمات؟.. لجنة نيابية تُجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).