الاتحاد الأوروبي يريد

2023/05/13 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، "تعديل" نهجه تجاه الصين من أجل تقليص تبعيته الاقتصادية ودفع بكين إلى اتّباع سياسة أكثر تشدد إزاء موسكو في ملف أوكرانيا.

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