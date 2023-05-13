2023/05/13 | 00:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توفي الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً.وكان الفنان الراحل يعاني من أمراض مزمنه وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد صراع مع المرض..



وفاة الفنان الكويتي “عبد الكريم عبد القادر” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الكويتي “عبد الكريم عبد القادر”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الكويتي “عبد الكريم عبد القادر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).