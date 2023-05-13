2023/05/13 | 00:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، التزام العراق بقرار التخفيض الطوعي للكميات المعلنة منذ مطلع نيسان الماضي ولغاية نهاية هذا العام 2023، لافتا الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط: العراق يخسر 500 ألف برميل يومياً جراء إيقاف الصادرات عبر ميناء جيهان المركز الخبري الوطني.

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