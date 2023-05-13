واشنطن:إرسال تعزيزات حربية الى الخليج لمواجهة تهديدات إيرانية

2023/05/13 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬سترسل‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬‮«‬تهديدات‮»‬‭ ‬إيرانية‭ ‬متزايدة‭ ‬لسفن‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬المنطقة‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭.‬فيما‭ ‬تتوقع‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬الثنائية‭ ‬والخاصة‭ ‬بالمنطقة‭.‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬احتجاز‭ ‬طهران‭ ‬ناقلتي‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج،‭ […]

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