2023/05/13 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام وصاتني‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬يقول‭ ‬انه‭ ‬يعلم‭ ‬بالأمور‭ ‬وبواطنها،‭ ‬وكان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬حكومية،‭ ‬وهو‭ ‬الان‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬ويؤكد‭ ‬انّ‭ ‬اعلان‭ ‬الذمم‭ ‬المالية‭ ‬للمسؤولين‭ ‬العراقيين‭ ‬هو‭ ‬أكذوبة‭ ‬لا‭ ‬تنطلي‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬الساذجين‭ ‬والجاهلين‭.‬وقال‭ ‬انّ‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬لأي‭ ‬مسؤول‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬تُعتمد‭ ‬بمعاينة‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬يدعيه،‭ ‬وانما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ […]

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