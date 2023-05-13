إسرائيل تغتال خامس قائد للجهاد في غزة وملف الوساطة المصرية من المخابرات الى الرئاسة

2023/05/13 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة‭ -‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​قتل‭ ‬قائد‭ ‬عسكري‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬الحركة‭.‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القائد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬إياد‭ ‬الحسني‭ ‬استشهد‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬نفذت‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬صهيونية‭ […]

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