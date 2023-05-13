لافروف يتصل بنظيره السعودي.. والرياض توضح تفاصيل الاتصال

2023/05/13 | 00:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية السعودية إن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي تلقى، الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

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