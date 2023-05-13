2023/05/13 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن بلاده لا تتوقع اتفاق تحالف "أوبك+" على خفض جديد لإنتاج النفط خلال اجتماعه الشهر المقبل، وذلك في أول إشارة من وزير بمنظمة أوبك إلى القرار المحتمل خلال الاجتماع في ظل تراجع أسعار النفط.

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