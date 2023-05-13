العثور على جثة شاب متفسخة جنوب بغداد

2023/05/13 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة متفسخة جنوب العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "الشرطة عثرت جثة متفسخة مجهولة الهوية ضمن منطقة (العلوية رسل) (زراعي) في الزعفرانية".

وأشار المصدر الى ان الجثة "تعود لشاب يتراوح عمره (١٧) سنة".

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