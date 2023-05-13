منذ مطلع أيار.. القوات الاميركية تجري اختبارات عسكرية

2023/05/13 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت صحيفة الجيروسليم بوست وشبكة نيو ميديا لاين، اليوم الجمعة، عن قيام القوات الامريكية بعمليات "تدريب واختبار عسكري بالنيران الحية"، منذ الأول من الشهر الحالي داخل العراق وسوريا ودون التنسيق مع القوات الحكومية الرسمية.

وبينت وسائل الاعلام التي ترجمت مضامينها (بغداد اليوم)، ان القوات الامريكية قامت بعمليات اختبار وتدريب عسكري باستخدام طائرات وارثوغ أي 10 المعدلة والتي تم تحديثها مؤخرا قبيل نقلها الى العراق ضمن ما وصفته وسائل الاعلام بجزء من الإجراءات التصعيدية التي تتبادلها واشنطن وطهران في العراق.

وكانت (بغداد اليوم) قد كشفت في وقت سابق عن قيام البنتاغون الأمريكي بنقل هذه الطائرات المعدلة والمضاف اليها أسلحة لم تستخدم سابقا في مناطق الشرق الأوسط الى العراق نقلا عن وسائل اعلام اجنبية اكدت ان الهدف من نقلها واختبارها في داخل العراق هو "تهديد ايران" بشكل غير مباشر، بحسب وصفها.

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