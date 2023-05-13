ضبط 226 مـن معاملات ضحايا الإرهاب المزورة في تقاعد الأنبار

2023/05/13 | 01:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الجمعة، عن ترويج معاملاتٍ مُزوَّرةٍ

لضحايا الإرهاب، ومُخالفاتٍ وتلاعبٍ في

عددٍ من الدوائر في مُحافظتي الأنبار

وديالى.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ

"فريق

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