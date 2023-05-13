تقرير يكشف اسباب

2023/05/13 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

وصفت شبكة روانكي ستار الامريكية في تقرير نشرته، الجمعة، ضعف الحكومة العراقية بإدارة رئيس وزرائها الحالي محمد شياع السوداني بأنه السبب وراء استمرار العمليات العسكرية التركية شمالي العراق، مؤكدة انها "ستستمر" حتى يتغير الموقف الأمريكي.

وقالت الشبكة خلال التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الامريكية تلتزم الصمت إزاء "الخروقات" التركية التي "لا تحترم السيادة العراقية" لكونها "حليفة" لواشنطن، مؤكدة ان "الإدارة الامريكية لا ترغب بتعرض علاقاتها مع تركيا للخطر من اجل حكومة العراق الضعيفة"، بحسب وصفها.

وأوضحت الشبكة ان "ضعف السلطات العراقية الحالي وعدم قدرتها على اتخاذ موقف حازم من العمليات التركية، دفع بالإدارة الامريكية الى اتخاذ موقفها الحالي، حيث لا ترغب واشنطن ان تكون في موقع مواجهة مباشرة ضد تركيا فيما تتخذ الحكومة العراقية موقفا متفرجا".

يشار الى ان "الحكومة الامريكية، أدرجت حزب العمال الكردستاني البه كه كه على قائمة الإرهاب عام 1997، حيث لم تتخذ أي اجراء ضد الحزب على الرغم من وضعه على قائمة الإرهاب فيما تستمر بدعم قوات قسد في سوريا المتحالفة مع حزب العمال، بحسب وصف الشبكة".

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