السماح للتدريسيين بالقاء المحاضرات في الجامعات والكليات الأهلية ليوم واحد أسبوعياً (وثيقة)

2023/05/13 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السماح للتدريسيين بالقاء المحاضرات في الجامعات والكليات الأهلية ليوم واحد من كل أسبوع و"حسب الحاجة".

وعزت التعليم قرارها بحسب كتابها الى الجامعات (الحكومية والأهلية) حصلت وكالة (بغداد اليوم) على نسخة منه "من أجل رفع جودة التعليم في الجامعات والكليات الاهلية وضمان رصانته".

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