2023/05/13 | 01:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xvgvCxkO2y0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران: يفترض أن تمر سلطة الشعب عبر الأحزاب لا العكس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران: يفترض أن تمر سلطة الشعب عبر الأحزاب لا العكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).