شاكيرا تحسم الجدل حول ارتباطها بالنجم توم كروز

2023/05/13 | 01:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرجت المغنية الكولومبية “شاكيرا” عن صمتها وحسمت جدل ارتباطها بالنجم العالمي توم كروز، إثر ظهورهما معًا في سباق الجائزة الكبرى لـ”فورمولا 1″ في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع.وبحسب موقع “يو أس ويكلي”، نقلًا عن مصدر مطلع قوله، فإن “شاكيرا قضت وقتًا ممتعًا مع توم كروز عندما التقيا في ميامي، إلا أنها ليست […]

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