توتر في دير الزور السورية.. ومؤشرات لانتفاضة ضد الميلشيات الإيرانية

2023/05/13 | 01:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود تحركات بين أهالي مناطق في دير الزور للتظاهر ضد الميليشيات الشيعية الموالية لإيران والتي أصبحت تتحكم في المنطقة.

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