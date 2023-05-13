أمريكا: نعمل على زيادة الدوريات في مضيق هرمز بسبب استيلاء إيران على سفن تجارية

2023/05/13 | 01:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، الجمعة، "العمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لزيادة تناوب السفن والطائرات التي تقوم بدوريات في مضيق هرمز وحوله".

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