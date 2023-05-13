“قد تدفعون ثمناً باهظاً”.. أردوغان يحذّر مؤيديه

2023/05/13 | 02:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الجمعة مؤيديه من أنهم قد يدفعون “ثمنا باهظا” في حال صعود منافسه كمال كيليتشدار أوغلو إلى السلطة في الانتخابات المقررة نهاية الأسبوع.وتجنب اردوغان على غير عادته توّقع نتيجة الانتخابات الأشد تنافسية في تركيا في العصر الحديث، حين رد على سؤال من صحافي على التلفزيون ما […]

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أردوغان يحذّر مؤيديه أولاً على ايرث نيوز.

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