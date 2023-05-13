"الصوت الجريح".. وفاة المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر

2023/05/13 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، الجمعة، الفنان الكويتي، عبدالكريم عبدالقادر، عن عمر ناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض.

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