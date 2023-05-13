السعودية.. إحباط محاولة تهريب 68 كيلوغرام من الأقمشة المشبعة بـ

2023/05/13 | 02:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إحباط محاولة تهريب 68 كيلوغرام من الأقمشة المشبعة بمادة "الشبو".

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