قبل انتهاء البند 42.. مهاجرون يتدفقون على الحدود الأميركية المكسيكية

2023/05/13 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وادي ريو غراندي في تكساس إلى سان دييغو وتيخوانا، تجمع العديد من المهاجرين على طول أجزاء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وتساءلوا متى أو ما إذا كانوا سيعبرون إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء بمجرد انتهاء القيود المتعلقة بالوباء المعروفة باسم البند 42.

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