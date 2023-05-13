شاهد بالفيديو.. كيف يمكن فهم تأخر الرد التركي على إشعار العراق بالسماح باستئناف التصدير نفط الإقليم؟

2023/05/13 | 04:15 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف يمكن فهم تأخر الرد التركي على إشعار العراق بالسماح باستئناف التصدير نفط الإقليم؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _oJdBggGPAM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف يمكن فهم تأخر الرد التركي على إشعار العراق بالسماح باستئناف التصدير نفط الإقليم؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف يمكن فهم تأخر الرد التركي على إشعار العراق بالسماح باستئناف التصدير نفط الإقليم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).