2023/05/13 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم لقصف جوي ومدفعي الجمعة بعدما أخفق الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الاتفاق على وقف لإطلاق النار رغم التزامهما بحماية المدنيين والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش والدعم السريع.. اتهامات متبادلة بـ "إيذاء المدنيين" في السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش والدعم السريع.. اتهامات متبادلة بـ "إيذاء المدنيين" في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).