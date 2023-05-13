مصر.. تداول فيديو لمضايقة

2023/05/13 | 05:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، على مقطع فيديو نُشر عبر إحدى صفحات فيس بوك يُظهر تضرر سائح من أحد الجمالين بالمنطقة الأثرية بالهرم.

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