قبل محادثات سلام.. تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

2023/05/13 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادلت قوات من أذربيجان وأرمينيا إطلاق النار بأسلحة من بينها قذائف هاون وطائرات مسيرة على حدودهما المشتركة الجمعة، مما أسفر عن مقتل جندي من كل جانب قبل يومين من محادثات رفيعة المستوى بشأن اتفاق سلام طويل الأمد.

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