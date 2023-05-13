بماذا رد رئيس الهلال عند سؤاله عن مفاوضات النادي مع ليونيل ميسي؟

2023/05/13 | 07:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رئيس نادي الهلال السعودي، فهد بن نافل، التعليق على صحة التقارير الّتي تشير إلى دخول الفريق بمفاوضات مع ليونيل ميسي لضمّه إلى صفوفه، خلال المرحلة المقبلة.

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